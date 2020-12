Beau livre pour Noël – La bible de l’aventurier du cacao raconte les variétés oubliées Le chocolatier français Stéphane Bonnat ne cesse de voyager dans les plantations. Il sort un superbe livre très documenté, agrémenté de nombreuses recettes. David Moginier

Stéphane Bonnat, sur le terrain. Jean-Marie Del Moral

La Maison Bonnat vit depuis sept générations un véritable amour du chocolat à Voiron, au nord de Grenoble. Son héritier, Stéphane Bonnat, continue à appliquer à sa maison une rare philosophie qui la voit traiter le chocolat dans son entier, de la sélection des fèves à la fabrication des tablettes. Lui continue à utiliser les mêmes machines que ses prédécesseurs, comme ces conches laminaires qui évitent l’astringence et l’acidité de la fève. Il conche d’ailleurs ses fèves pendant quarante-huit heures pour éviter ces défauts.

Facile: le dauphin de Stéphane Bonnat Afficher plus Ingrédients. Crème pralinée: 500 g de crème 35% très froide, 150 g de praliné artisanal. Crème au chocolat: 500 g de lait entier, 200 g de chocolat à 60% à cuire. Crème pralinée: dans un cul-de-poule refroidi, à l’aide d’un fouet, montez la crème en chantilly jusqu’à ce qu’elle soit ferme. À l’aide d’une maryse, incorporez délicatement le praliné. Pochez la crème pralinée et répartissez-la dans les verrines, en formant un puits au centre. Glissez les verrines au congélateur pendant 30 minutes. Crème au chocolat: pendant ce temps, faites chauffer le lait. Sans cesser de fouetter, incorporez progressivement le chocolat détaillé en carrés. Au moment de déguster: sortez les verrines glacées et versez la crème chocolat encore chaude au centre. Dégustez aussitôt, pour un choc thermique savoureux! La recette originale comporte un biscuit sablé au chocolat et une ganache, la version simplifiée est une chantilly pralinée et un chocolat crémeux. DR

Dans cette maison pionnière dans les chocolats grands crus de mono-origine, pour mettre en avant le terroir des cacaos, Stéphane voyage depuis 1984 dans les plantations du monde, cinq mois par année. D’abord pour y sélectionner des fèves mais aussi pour remettre en production des variétés ancestrales, comme au Totonacapan, une communauté indienne du Mexique où sa collaboratrice a retrouvé quelques plants endémiques qui avaient survécu à l’industrialisation des récoltes. La Maison Bonnat entretient ainsi des relations avec une cinquantaine de communautés de ce type sur la planète, entre les 15es parallèles sud et nord, où pousse cet arbuste qui aime l’atmosphère chaude et humide. Comme d’autres plantes, des variétés anciennes ont quasi disparu pour ne laisser aujourd’hui que le choix entre du criollo, du forastero et du trinitario.

Bonnat, lui, a aidé à ressusciter des cacaos plus délicats et moins productifs, mais aux goûts complexes adaptés à leur terroir. Comme ce Cacao Real Del Xoconuzco, destiné aux empereurs précolombiens abandonné en 1850, ou ce Porcelana vénézuélien presque blanc et si rare, moins de 1000 kg par année.

Complexe: la tartelette au chocolat Afficher plus Ingrédients. Pâte sucrée: 200 g de beurre, 200 g de sucre glace, 3 œufs, 500 g de farine, 1 pincée de sel. Ganache: 25 g de miel, 25 g de glucose, 40 g de beurre, 200 g de chocolat Hacienda el Rosario, 50 g de chocolat au lait. La veille, préparez la pâte: dans le bol du robot muni de la feuille, mélangez le beurre jusqu’à ce qu’il soit souple. Ajoutez ensuite le sucre glace, l’œuf et le sel. À vitesse moyenne, laissez tourner le robot jusqu’à ce que la pâte soit bien homogène. Enfin, ajoutez la farine. Dès qu’elle est incorporée à la pâte, cessez de pétrir. La pâte sera plus facile à étaler. Aplatissez la pâte à la main et filmez-la. Glissez la pâte sucrée au réfrigérateur jusqu’au lendemain. La veille aussi, confectionnez la ganache: hachez les chocolats à l’aide d’un grand couteau. Dans une petite casserole, versez le beurre, le miel et le glucose. Sans cesser de mélanger, portez la préparation à ébullition. Quand la préparation est homogène, retirez-la du feu. Hors du feu, ajoutez les chocolats hachés. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une belle crème lisse. Filmez au contact et glissez au froid. DR Le jour J, réalisez les fonds: sortez la pâte sucrée 15 minutes avant de commencer. Étalez la pâte entre deux feuilles de papier cuisson, sur une épaisseur de 3 mm environ. Foncez les moules à tartelettes. Piquez le fond des tartelettes avec une fourchette. Placez-les au réfrigérateur 1 heure minimum. Préchauffez le four à 180°C. Glissez les tartelettes au four 10 à 12 minutes. Démoulez-les et laissez refroidir sur une grille. Montez les tartelettes: sortez la ganache du froid une heure avant et émulsionnez-la au mélangeur afin de l’aérer. Pochez la ganache et choisissez la douille cannelée. Remplissez délicatement les fonds de tartelette. Décorez.

De toute cette expérience du cacao, Stéphane Bonnat a tiré une bible du genre, un superbe album empli de renseignements de la culture à la fabrication, des terroirs aux peuples qui les cultivent. Il y a ajouté forcément des recettes pour l’apprêter, des plus simples aux plus complexes. Et il a glissé dedans un livret de recettes de ses meilleurs confrères, à réserver aux plus fins pâtissiers.