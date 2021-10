Production sonore à Lausanne – La Bibliothèque cantonale et universitaire lance son podcast

L’institution de la capitale vaudoise invite son public à découvrir son nouveau projet, «Fringale», une série d’enregistrements à écouter. Le podcast permettra de parcourir le patrimoine et les documents abrités par l’édifice.

La Bibliothèque cantonale et universitaire lance son podcast

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne se lance dans l’aventure du podcast. Elle propose une série de créations sonores originales sous le titre de «Fringale». Les premiers épisodes concernent Corinna Bille et Alice Rivaz.

Depuis quelques mois, la BCU Lausanne invite son public à découvrir des textes littéraires par le son et dans le noir. L’envie de créer un podcast est partie de ce «très beau matériel sonore, réalisé par le duo M2CR», explique l’institution dans un communiqué.

Fringale mettra en valeur les collections patrimoniales de la bibliothèque et tous les documents, rares ou originaux, qui sont susceptibles d’éveiller la curiosité de public. Un prochain épisode sera consacré à la pianiste Clara Haskil, dont le Fonds est déposé aux archives musicales de la BCU Lausanne.

Le podcast – disponible sur le site interne de la BCU et sur différentes plateformes – fera aussi la part belle aux événements organisés par la bibliothèque. Ce sera l’occasion d’entendre, plus longuement et différemment, certaines personnes invitées dans le cadre de la programmation culturelle, relève le communiqué. Le générique du podcast a été réalisé par le musicien Stéphane Blok.