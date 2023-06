Culture pour tous – La bibliothèque d’Yverdon en mode été D’importants travaux de modernisation seront entrepris dès le 3 juillet. Ils impliquent une fermeture de deux mois. Une offre hors les murs est proposée. Frédéric Ravussin

La Bibliothèque publique d’Yverdon va fermer ses portes, le temps de travaux de modernisation. PATRICK MARTIN

La Bibliothèque publique d’Yverdon (BPY) veut vivre avec son temps, afin de mieux répondre aux besoins et souhaits de son public, mais également à la volonté de la Ville de la rendre plus accessible à tous. C’est dans cette optique que sa gratuité complète a été introduite en début d’année.

C’est son infrastructure qui est cette fois-ci concernée pour des travaux qui commenceront le 3 juillet. Une cafétéria, un minicinéma et un espace de lecture seront aménagés au rez-de-chaussée. Au 3e étage, l’accessibilité aux collections enfantines sera améliorée. Par ailleurs, des espaces pour des moments de détente en famille, de même qu’un local d’allaitement verront le jour.

Retour aux sources

Cette modernisation implique la fermeture de la BPY, qui rouvrira ses portes en deux temps: début septembre pour la section réservée aux jeunes lecteurs, un mois et demi plus tard pour le rez-de-chaussée et le 1er étage.

Durant le chantier, une partie de l’offre restera accessible. Au Théâtre Benno Besson, où l’institution était hébergée au début du siècle passé, le public pourra emprunter des documents et s’installer pour lire ou visionner des courts métrages.

Des livres à la piscine

En outre, les minibibliothèques mobiles se déplaceront sur plusieurs événements, alors que le minicinéma sera disponible tout l’été lors des Rendez-vous des terrasses. Enfin, des livres en libre-service peuvent être empruntés à la piscine extérieure.

