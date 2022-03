Depuis le début de la pandémie, plusieurs villes européennes ont renforcé leur réseau cyclable. Ces aménagements vont perdurer au-delà la crise sanitaire. Tour d’horizon non exhaustif de ces différentes initiatives provélo.

Les pistes cyclables se développent à travers l’Europe et la Commission européenne a déjà proposé une législation pour la mobilité active dans les villes.

Depuis la fin de l’année dernière, les villes de Milan, Paris, Berlin, Édimbourg et Dublin ont commencé à augmenter considérablement leur réseau de pistes cyclables et annoncé d’autres importants renforcements provélo.

Les premières transformations ont débuté dans le sillage de la pandémie. La Commission européenne a suivi l’avancée des travaux et a présenté, en décembre 2021, un ensemble de quatre propositions dans le domaine des transports dont la visée est de favoriser la neutralité climatique et de contribuer à une «mobilité efficace et verte».