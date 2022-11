Faut que ça brasse – La bière artisanale à la table du tourisme industriel La boisson houblonnée n’est plus seulement destinée à étancher la soif. Elle s’impose aussi comme une attraction touristique. Raphaël Ebinger

Dans le pub Master of the Sea du «MSC Grandiosa», la brasserie Baladin produira trois bières différentes dans des fermenteurs de 700 litres visibles depuis la salle à boire. DR

Cela ressemble à un mariage contre nature. Celui entre la bière artisanale, avec ses valeurs de proximité, et les navires de croisière tout confort et leurs milliers de passagers voguant rapidement d’une destination à l’autre. Les deux mondes se sont pourtant unis sur un bateau de MSC qui vient de sortir du chantier naval. À bord, une brasserie et ses sept fermenteurs de 700 litres ont été aménagés dans un pub à l’anglaise. À côté des mousses des grands groupes figureront celles de l’italien Baladin, l’une des figures de la craft beer européenne.