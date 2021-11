Signé Lausanne – La bière Sainte Riponne veille sur le quartier Créée par les brasseurs et un tatoueur du lieu, cette bière est destinée à écarter le mauvais sort de cette partie de la cité. Claude Beda

Bautista Dahl Rocha (à g.) et Jeremy Oberson (à dr.), propriétaires de la Brasserie du Château. La bière a été habillée par le tatoueur Antoine Elvy (au centre). Patrick Martin

Elle en a la couleur et le goût, mais ce n’est pas une simple bière. La «Sainte Riponne», grande patronne des petites gens, protectrice des habitants, des artisans ou encore des aubergistes a pour destin de répandre ses ondes d’espoir sur le quartier Riponne-Tunnel, souvent décrié et peu épargné par la pandémie: «Face à la crise sanitaire qui nous divise, nous avons voulu créer un élément rassembleur», expliquent Bautista Dahl Rocha et Jeremy Oberson, propriétaires de la Brasserie du Château, et le tatoueur Antoine Elvy (Burn Baby Tattoo).

Aux yeux du trio, le secteur de la Riponne, qui pâtit déjà de sa mauvaise réputation, a particulièrement mal vécu la pandémie de Covid19. Celle-ci a affecté la marche des affaires du lieu, mais aussi exacerbé les tensions et accentué les clivages. Amoureux et grands défenseurs de ce quartier, les trois Lausannois estiment qu’il lui faudrait peu pour retrouver meilleure fortune: «Nous espérons que notre message optimiste, fédérateur et bienveillant contribuera à inverser le cours des choses. Nous ne voulons pas être moralistes ni pédants. Il n’y a pas plus de prosélytisme religieux dans notre action, qui a été bien perçue par les habitants.»