Retour d’une pratique controversée – La bise n’a pas dit son dernier mot Balayée par la pandémie, la bise est revenue au cours de l’été, à la faveur du vaccin et de la baisse des contaminations. Au seuil de la 5e vague, certains s’inquiètent du comeback prématuré d’une «mauvaise habitude». Catherine Cochard

Contrairement à ce que certains pensent, en matière de bise ce n’était pas mieux avant. Getty Images/iStockphoto

Proscrite en raison de sa dangerosité épidémiologique, la bise fait de la résistance et se claque de nouveau entre proches. «J’ai recommencé, mais pas avec n’importe qui, admet Cécile*. Je la limite à mes amis et à la famille.» Fabienne* aussi ne sème plus les bisous à tout vent.

«C’est revenu avec quelques personnes intimes. Mais, autant que possible, je privilégie d’autres gestes de salutation. Je préfère par exemple serrer l’autre dans mes bras.»