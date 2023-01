Festival à Château-d’Œx – La bise n’a pas empêché les ballons de décoller Décollages et vols se sont succédé huit jours sur neuf. L’organisation se félicite d’un beau succès. Christophe Boillat

Sur les neuf jours du festival, huit ont permis de réaliser des décollages et vols en ballon, principalement durant les matinées. Keystone/Anthony Anex

Deux ans de grounding à cause du Covid n’ont pas entamé l’envie des organisateurs et des aérostiers du monde entier de décoller à nouveau de Château-d’Œx. Plus de 60 passionnés ont répondu à l’appel du 43e Festival international de ballons qui vient de se dérouler sur neuf jours. Malgré une grosse frayeur pour Bertrand Piccard et une bise persistante, qui a nécessité flexibilité et adaptation autant de la part des pilotes que des bénévoles, les vols se sont succédé huit jours sur neuf avec pas moins de 379 sorties, soit 498 heures de vol. Avec neige fraîche, ciel bleu et bonne ambiance au menu.