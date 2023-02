Intempéries en Suisse romande – La bise n’avait pas soufflé aussi fort depuis 2004 La tempête qui a traversé le canton entre dimanche et lundi a laissé des traces. Le vent a atteint 102 km/h à Mathod, 148 km/h à la Dôle. Frédéric Ravussin

À Yverdon, la puissance de la bise a déraciné une dizaine d’arbres, dimanche, comme celui-ci, qui a barré la rue Saint-Georges pendant plusieurs heures. JEAN-PAUL GUINNARD

Plusieurs dizaines d’arbres déracinés et d’innombrables branches qui jonchent les chaussées du canton, des bateaux couchés sur le flanc au bord du Léman et du lac de Neuchâtel, les navettes de la CGN cantonnées au port, le trafic routier et ferroviaire perturbé: la tempête qui a secoué le canton dimanche et lundi a laissé des traces de son passage. Et pour cause: «Nous n’avions pas rencontré de bise aussi forte – je ne parle pas de vent, mais bien de bise – depuis novembre 2004», affirme Frédéric Glassey, directeur de la météorologie chez MeteoNews.