La Blécherette

Des chiffres d’experts qui laissent songeur

Concerne l’article «Ces seniors qui dérapent sur les réseaux sociaux» («24 heures» du 7 juillet).

L’article consacré aux «Boomertrolls» stigmatise pêle-mêle râleurs patentés et vieux grincheux. Chaque citoyen qui, passé la soixantaine dubitative, se fendrait de quelques commentaires bien sentis sur les incohérences d’une humanité en pleine dérive, pourrait ainsi bien se retrouver cloué au pilori d’une bien-pensance désormais omniprésente. Et d’ailleurs comment ne pas s’emporter, voire parfois «déraper», face aux provocations et revendications insensées relayées jour après jour.

Exemple, la bataille des chiffres autour des «nuisances» de la Blécherette. Est-il possible de se taire devant l’énormité de chiffres d’«experts» prétendant que l’aérodrome occasionne huit fois plus de nuisances que l’ensemble des aéroports londoniens réunis? Loin des plateformes numériques et de leurs excès, l’habitué du courrier des lecteurs choisira ici les termes de son soutien à l’aérodrome voisin, dont une ville aux ambitions toujours plus démesurées ne saurait décemment se passer.

Aux premières loges des décollages et atterrissages des avions, c’est toujours un plaisir que d’en observer les mouvements. Alors oui, leurs moteurs vrombissent, font un peu de bruit, mais restent très loin des assourdissants moyen- et long-courriers encombrant d’autres cieux.

Faut-il ne voir dans la Blécherette que le terrain de jeux de quelques privilégiés, ainsi que le dénoncent certains esprits chagrins? Le débat ne se résumerait-il finalement qu’à savoir combien se rallieront aux quérulents parmi les nouveaux habitants, qui, en parfaite connaissance de cause, rejoindront l’«éco»-quartier voisin… lequel, s’il n’irrite pas encore nos oreilles, fait autant mal à nos yeux qu’il insulte notre intelligence.

Michel Curchod, Lausanne

L’aérodrome a au moins de la verdure

Ainsi donc, le petit aérodrome de la Blécherette est devenu tout à coup nocif pour les habitants des lieux, ah bon? Pourtant, après y avoir passé vingt ans de ma vie, certes, il y a bien quelques années, je ne me souviens pas pour autant avoir été gêné par le passage de ces petits avions. C’est pourquoi je me pose une question: ne serait-ce pas une stratégie de promoteurs pour s’approprier le terrain afin de continuer à construire des bâtiments hideux qui défigurent honteusement le paysage des Plaines-du-Loup?

Je me souviens d’une époque où il faisait bon vivre dans le quartier de la Blécherette, où tous les gamins du coin couraient après leurs ballons sur les terrains de foot, où les petits clubs entraînaient les jeunes à perfectionner leurs dribbles, où les mamans se promenaient avec leurs bébés dans leurs poussettes, où l’espace était vert, il y avait des arbres!

Un quartier à taille humaine avec le petit bistrot du chalet où on aimait se retrouver après le boulot pour taper le carton avec les copains devant une jaune bien fraîche.

Mais voilà, il paraît qu’on n’arrête pas le progrès… Il en est un dont on se passerait bien, si on appelle progrès le fait de bâtir une flopée de clapiers affreux où l’on parque les gens les uns sur les autres, où on bétonne à tout va en détruisant les havres de verdure au détriment du bien-être des gens, saccageant les espaces verts d’une manière plus que honteuse!

Alors là, je dis stop à ce genre de progrès, c’est une grande dégradation de l’espace vital! La Municipalité lausannoise de gauche qui se dit verte et écolo nous montre bien là son incapacité à gérer cette jolie ville de Lausanne, vivement un changement de direction! Que ce petit aérodrome reste tel qu’il est, là, au moins, il y a encore de la verdure!

Jacky Cochard, Échallens

Cathédrale

Une bonne dose d’angélisme

Concerne le spectacle «Ejaculate» à la cathédrale («24 heures» du 12 juillet).

L’outil de la Commission d’utilisation, c’est son règlement qui fixe clairement le cadre dans lequel pourra se dérouler un événement. Donc l’utilisateur doit être en mesure de fournir tous les éléments nécessaires à la Commission d’utilisation pour que celle-ci se détermine. Le cas échéant, cette dernière se doit de les exiger au risque pour le demandeur de se voir refuser l’autorisation.

Je m’étonne dès lors de l’angélisme dont elle a fait preuve. S’il est dans l’air du temps d’investir des lieux emblématiques, porteurs de symboles et de valeurs pour faire passer un message, dommage que cela se fasse au mépris des personnes pour qui ces lieux symboliques ont encore leurs significations.

Gageons toutefois que, pour les protagonistes, c’est un bon coup de pub à mettre en tête de leurs CV! On apprécierait que la direction du Festival mette autant de soins à s’assurer du contenu des spectacles qu’elle en met à censurer les crevettes de ses assiettes. Espérons néanmoins que les responsables sauront en tirer les conséquences et que finalement «Ejaculate» ne laissera pas de traces dans les annales de la cathédrale.

Giulio Pistolato, intendant de la cathédrale de Lausanne de 1996 à 2012, Châtel-Saint-Denis

Un festival qui offre une place à l’irrespect

Plus d’un lecteur aura été surpris, voire scandalisé, par les informations relatives au «spectacle» donné à la cathédrale de Lausanne, à l’occasion du Festival de la Cité. Nous n’en reproduirons ni le titre irrespectueux, ni un quelconque aspect du contenu, tellement on tombe des nues lorsqu’on découvre ce qu’ignoraient des membres de la Commission chargée d’examiner l’autorisation de se produire dans un lieu de cette importance.

La directrice du festival «ne connaissait pas le contenu du concert…» Étant donné «les valeurs de l’artiste, il ne lui serait jamais venu à l’idée de demander à consulter les textes des chants, du moment qu’ils reflètent des idées positives».

Pour l’instant, il reste les plates excuses de la directrice du Festival et l’embarras des membres de la Commission d’utilisation de la cathédrale. Sans négliger, bien entendu, la déconvenue des participants au «spectacle».

Rémy Addor, Pully

Grande distribution

Migros gérée par une SA

Ils y sont parvenus! Il y a longtemps que les dirigeants de la coopérative Migros, créée comme telle par Adèle et Gottlieb Duttweiler, voulaient la transformer en société anonyme. Une nouvelle société, Migros Supermarché SA, gérera dès l’an prochain l’ensemble des coopératives Migros, soit près de 700 supermarchés. N’est-ce pas se moquer des statuts et surtout des coopérateurs?

Jacqueline Pillard, Yverdon-les-Bains

