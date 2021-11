Nouvelle donne au LHC – La blessure de Stephan précipitera-t-elle le départ de «Boltsi»? Selon nos informations, des discussions avancées autour d’un échange entre le gardien de Langnau Ivars Punnenovs et Luca Boltshauser sont en cours. Jérôme Reynard

Luca Boltshauser porte le maillot des Lions depuis l’été 2018. KEYSTONE

C’est fou comme tout peut aller très vite dans le sport professionnel. En milieu de semaine passée, lorsque le dernier rempart de Langnau Ivars Punnenovs était annoncé à Lausanne à compter de la saison 2022-2023 malgré des contrats valables à l’actif des deux gardiens des Lions, tout le monde ou presque imaginait Luca Boltshauser à la cave.

À commencer par le principal intéressé. «Trois gardiens, c’est trop. Et vu ma première partie de championnat délicate (ndlr: 87,39% d’arrêts en quatre apparitions et un doigt cassé fin septembre), ce n’est pas difficile d’imaginer qui de Tobias ou moi est actuellement le plus exposé à un départ l’été prochain», nous déclarait «Boltsi», un peu résigné.