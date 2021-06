Avenir des retraites – La BNS est appelée à renflouer l’AVS à coups de milliards L’UDC et la gauche semblent prêtes à s’allier pour puiser dans les juteux bénéfices de l’institution. Cela relance le débat qui s’ouvre mercredi. Florent Quiquerez , Berne

Une alliance surprenante pour sauver l’AVS. Pierre-Yves Maillard (PS/VD) et Thomas Aeschi (UDC/ZG) sont prêts à puiser dans les milliards de la BNS. KEYSTONE

Le compte à rebours a commencé. Mercredi, le Conseil national discutera de la future réforme de l’AVS. Pour stabiliser cette assurance sociale, plusieurs propositions sont sur la table, dont la plus polémique consiste à relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Mais à quelques heures du débat, une nouvelle alternative vient redistribuer les cartes: elle mise sur une redistribution des milliards de la BNS.

À l’origine de ce coup de poker: l’UDC. Puiser dans les caisses de la Banque nationale suisse pour stabiliser le premier pilier, le parti y songe depuis des années. Et il n’est pas le seul. Le PS et les Verts sont aussi sur le coup. Mais jamais les différentes formations politiques n’avaient réussi à s’entendre. «Il y a eu des votes contradictoires dans le passé, admet Pierre-Yves Maillard, conseiller national (PS/VD) et président de l’Union syndicale suisse. Cette fois, il semble que nous ayons trouvé un consensus pour briser ce tabou, au moins au Conseil national. Et je m’en réjouis.»