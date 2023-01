Placements financiers publics – La BNS gagne plus de 40 milliards cette année Les menaces de récession mondiale et d’une nouvelle vague inflationniste s’éloignent. Cela fait grimper les marchés financiers, ce dont profite la Banque nationale suisse. Nicolas Pinguely

La Banque nationale suisse pourra reprendre ses versements aux cantons et à la Confédération si ses investissements lui rapportent plus de 50 milliards de bénéfices cette année. KEYSTONE

«Depuis le début de l’année, la BNS a refait un tiers des pertes enregistrées l’année dernière.» John Plassard, spécialiste en investissement de la banque Mirabaud, observe avec attention l’impact des marchés financiers sur les placements de la Banque nationale suisse (BNS). Car l’exercice 2023 a débuté en trombe: de 5% à 9% de hausse ont été enregistrées sur les actions européennes et américaines, et plus de 3% sur les marchés obligataires. L’ombre de la récession et/ou la menace d’une spirale inflationniste semble s’éloigner.