Politique monétaire inchangée – La BNS prend le contre-pied des autres banques centrales Alors que ses pendants américain et européen serrent la vis face à la montée des prix, la grande banque suisse a reconduit sa politique ultra-accommodante.

Le président de la BNS, Thomas Jordan, déclare qu’il veut «assurer la stabilité des prix et soutenir la reprise de l’économie suisse» dans le contexte incertain de la pandémie de coronavirus. KEYSTONE

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi sa politique monétaire inchangée et émis des prévisions modérées en matière d’inflation. Mais face à l’accélération mondiale des prix, les grandes banques centrales comme la Fed et la BCE ont commencé à serrer la vis.

Sans grande surprise pour les analystes, l’institut d’émission helvétique a reconduit sa politique monétaire ultra-accommodante qu’elle mène depuis 2015. Le taux directeur et le taux d’intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue ont été maintenus à -0,75%.

Intervention possible sur le marché des changes

Le franc, valeur refuge recherchée en période de crise, s’est nettement apprécié depuis le début de l’année, mettant les exportateurs suisses sous pression. Alors que la devise nationale s’échangeait encore à 1,1152 franc pour un euro début mars, la paire de devises s’est depuis nettement appréciée, atteignant début décembre 1,0376 EUR/CHF.

Par ces mesures, la BNS veut «assurer la stabilité des prix et soutenir la reprise de l’économie suisse» dans le contexte incertain de la pandémie de coronavirus, a indiqué le président de l’institut d’émission Thomas Jordan. La politique monétaire de la BNS demeure «judicieuse», selon le texte de son discours à la conférence de presse. À cela s’ajoute une intervention «au besoin» sur le marché des changes.

Thomas Jordan a cependant concédé la difficulté d’interpréter l’évolution des cours de change en raison du différentiel des taux d’inflation entre la Suisse et l’étranger. Mais la BNS estime que la monnaie helvétique est tout de même «à un niveau élevé».

Stabilité des prix et soutien à la reprise

«L’appréciation que le franc a connue ces derniers mois a (…) contribué à maintenir l’évolution des prix en Suisse à un niveau relativement bas», a estimé M. Jordan.

La BNS a ajusté ses prévisions d’inflation pour cette année et la suivante, en raison de la hausse des prix à l’importation des produits pétroliers et des biens concernés par des difficultés d’approvisionnement. Les attentes d’inflation s’inscrivent à 0,6% pour 2021, 1% pour 2022 et 0,6% pour 2023. Bien loin des 6,8% en novembre en glissement annuel aux États-Unis et 4,9% dans la zone euro.

La BNS a ajusté ses prévisions d’inflation pour cette année et la suivante, en raison de la hausse des prix à l’importation des produits pétroliers et des biens concernés par des difficultés d’approvisionnement. KEYSTONE

Concernant la croissance économique, l’institut d’émission table sur une progression du produit intérieur brut (PIB) suisse d’environ 3,5% cette année, après «environ» 3% en septembre. La BNS table sur une évolution plus dynamique que ce qui avait été prévu alors dans l’hébergement et la restauration.

La BNS devrait rester de marbre

Pour 2022, la BNS s’attend à une croissance du PIB d’environ 3%. Le chômage devrait encore fléchir quelque peu et l’utilisation des capacités de production continuer à se normaliser.



La décision de la banque centrale suisse de maintenir sa politique monétaire accommodante intervient alors que les grands instituts d’émission sont sous pression pour réagir à l’inflation en forte hausse.

La Fed a annoncé la veille son intention de relever les taux directeurs en 2022 et d’avancer la fin du soutien à l’économie pour affronter les conséquences de la pandémie. L’inflation aux États-Unis devrait atteindre 5,3% en 2021 et 2,6% en 2022, a indiqué la Fed, alors qu’elle prévoyait en septembre respectivement 4,2% et 2,2%.

Contrer l’escalade des prix

Pour contrer cette escalade des prix, la puissante institution envisage de cesser ses achats d’actifs dès mars, avec trois mois d’avance sur le calendrier initial. Le ralentissement progressif des achats d’actifs, débuté en novembre, devait initialement se terminer en juin.

La Banque centrale européenne (BCE) lui a emboîté le pas ce jeudi. Elle a laissé ses taux directeurs à leur plus bas historique, tout en annonçant une «réduction graduelle du rythme de rachat d’actifs» face à la pandémie. L’institut francfortois mettra fin d’ici mars 2022 à son principal soutien face à la pandémie, les achats nets de dette dans le cadre de son programme d’achat d’urgence contre la pandémie (PEPP).

Pour Gero Jung, chef économiste chez Mirabaud, les prévisions d’inflation modérées en Suisse laissent présager une poursuite du statu quo monétaire par la BNS. «La BNS reste fidèle à elle-même», a renchéri Thomas Gitzel de VP Bank. Ce dernier ne s’attend pas non plus à des changements.

ATS

