Favoriser l’économie circulaire – La Bonne Combine s’épuise face au manque de pièces détachées La société de réparation de Prilly peine de plus en plus à se fournir en composants. Le cadre légal évolue mais le prêt-à-jeter ne vacille pas encore. Romaric Haddou

Ancien conseiller d’État et fondateur de la Bonne Combine, François Marthaler pointe un manque de pièces détachées mais aussi des appareils qu’il est impossible de démonter complètement. FLORIAN CELLA

La Bonne Combine craint de ne plus avoir les moyens de ses ambitions. Le spécialiste de la réparation, basé à Prilly et fondé par l’ancien conseiller d’État François Marthaler, peine de plus en plus à se fournir en pièces détachées, condition sine qua non pour remettre d’aplomb l’électroménager, les ordinateurs ou encore les téléphones portables. Le patron l’expliquait récemment sur les ondes de la RTS.