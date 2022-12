La morosité ambiante masque une bonne nouvelle. La transition énergétique s’accélère à un rythme plus élevé que celui anticipé jusqu’ici. Selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la croissance des énergies renouvelables est supérieure de 30% à ce qui avait été prévu l’an dernier. D’ici à 2027, la seule énergie solaire devrait surpasser l’électricité issue du charbon. En 2025 déjà, les énergies renouvelables seront la première source d’électricité produite dans le monde! Dans ce même laps de temps, la puissance solaire nouvelle qui sera installée équivaudra à celle de toute la Chine! Et même la Suisse, longtemps à la traîne, s’est réveillée avec un taux de croissance des installations solaires de 50%.

Pour l’Agence internationale de l’énergie, connue pour être plutôt conservatrice dans ses prévisions, la guerre de la Russie contre l’Ukraine et l’envolée des prix des hydrocarbures poussent beaucoup de pays à diversifier leurs sources d’énergie. Et à investir dans des infrastructures pour réduire les risques de dépendance à l’égard de Moscou mais également de la Chine, qui contrôle près de 90% de la production des cellules photovoltaïques. Selon les experts de l’AIE, si la Chine restera un acteur majeur dans la production des équipements, la dépendance de l’Europe et des États-Unis à son égard devrait se réduire. Mais attention, avertit l’AIE, la compétition entre les États-Unis et la Chine exacerbera les tensions pour l’accès aux matériaux. L’Europe, qui sous-traite une part importante de ses équipements, se retrouve dans une position très délicate. Disposant de peu de ressources (matières premières), les fabricants européens subissent de plein fouet la hausse des prix, qui frappe particulièrement le secteur éolien.

«Toutefois, selon les dernières simulations de BloombergNEF, dont les études font référence, il est encore possible de renverser la vapeur et de viser un réchauffement inférieur à 2 degrés (+1,77 °C).»

Si la transition s’accélère, le rythme demeure trop lent pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris (limiter le réchauffement à +1,5 degré). Sans changement des politiques actuelles, nous nous dirigeons toujours vers un réchauffement climatique de +2,6 degrés. Toutefois, selon les dernières simulations de BloombergNEF, dont les études font référence, il est encore possible de renverser la vapeur et de viser un réchauffement inférieur à 2 degrés (+1,77 °C). À condition de quadrupler le déploiement des énergies propres d’ici à 2030 et d’investir massivement dans le captage et le stockage du carbone. Selon ces experts, d’ici à 2050, l’électrification des systèmes énergétiques et la croissance économique mondiale auront pour effet de multiplier par quatre la demande d’électricité. En termes financiers, cela signifie que l’investissement dans les technologies propres sera de l’ordre de 200’000 milliards de dollars, ou 7000 milliards par an – soit moins que ce que les consommateurs finaux dépensent en une année pour l’énergie (10’000 milliards). Les investissements sont importants mais à la portée de l’économie mondiale. D’autant plus qu’à partir de 2040 environ, la facture globale d’énergie baissera en valeur relative alors que l’épuisement des gisements d’énergie fossile à bas coûts pourrait provoquer une hausse spectaculaire du prix des énergies fossiles, sans compter les conséquences financières dramatiques causées par le réchauffement climatique.

La politique actuelle n’est du reste pas bon marché du tout; les investissements dans l’énergie sont de l’ordre de 2000 milliards de dollars (à comparer aux 7000 milliards pour un scénario climatique avec une hausse inférieure à 2 degrés); 2000 milliards pour une dépendance toxique aux énergies fossiles qui risque de devenir de plus en plus mortelle.





Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

