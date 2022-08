Football – Rien ne va plus pour NE Xamax et Binotto Les Neuchâtelois s’inclinent pour la sixième fois de la saison à Bellinzone. Tout va bien en revanche pour Yverdon, victorieux à Schaffhouse. Bon nul de Stade Lausanne à Aarau. Christian Maillard

Andrea Binotto se pose de plus en plus de questions sur un Xamax qui ne trouve pas la solution. ARCHIVES/CHRISTIAN BRUN

Six matches, zéro point! Rien ne va plus pour NE Xamax qui ne parvient toujours pas à sortir la tête de l’eau. Que faire pour s’extraire de cette spirale négative? Andrea Binotto a beau se cresuer la tête semaine après semaine, il ne trouve pas pour l‘instant la solution.

Et pourtant, tout avait bien commencé ce samedi pour les joueurs de la Maladière, avec une ouverture du score méritée, signée Koide à la 22e minute, concrétisant leur domination. Mais il y a eu encore trop d’erreurs et d’imperfections dans le jeu pour remporter leur première victoire au Tessin.

Xamax termine à 10

Bellinzone a fini par passer l’épaule en seconde période, grâce à des réussites de Samba (61e), Romero Ponte (71e) et Souza (91e). Le portier Theo Guivarc’h avait pourtant permis à ses coéquipiers d’y croire en retenant un penalty de Souza (53e), mais, Mirza Mujcic, qui avait déjà provoqué ce «onze mètres» en mettant sa main sur le ballon a eu la mauvaise idée de prendre un deuxième carton jaune à la 79e, qui a compliqué encore la tâche des «rouge et noir».

Si Raphaël Nuzzolo n’a pas été loin d’égaliser (81e), son essai a été dévié par Joël Kiassumbua, l’ex-portier de Servette, d’une main ferme. La poisse. Pourtant, comme le relevait Andrea Binotto avant la rencontre, «le groupe vit bien». À lui ou/et aux dirigeants de trouver la solution alors que NE Xamax aura la visite de Stade Lausanne-Ouchy samedi prochain (18 h) à la Maladière.

Bon point pour le SLO

Le SLO est pour sa part allé chercher un bon point à Aarau au terme d’un match un peu fou. Alors que Valon Fazliu avait mis les Argoviens dans le bon sens de la marche (21e), les visiteurs ont su réagir rapidement grâce à des buts de Teddy Okou (25e) et Romain Bayard (28e) pour rejoindre la pause avec un but d’avance. Ce sont finalement deux penalties réussis par Shkelqim Vladi (47e et 82e) qui ont empêché les Vaudois de rafler la mise au Brügglifeld.

Yverdon en tête

Trois points qu’a récoltés Yverdon en déplacement à Schaffhouse. Menés 1 à 0 à la pause, les joueurs de Marco Schällibaum ont renversé la vapeur en deuxième période grâce à des buts de Lirik Vishi (47e) et Jessé Hautier (62e). Ce précieux succès permet aux Nord vaudois d’occuper la tête du classement (6 matches treize points) à égalité avec Wil avant le Lausanne-Sport – Vaduz de ce dimanche.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.