Contrôle aérien – La boule blanche de La Dôle est en pleine cure de jouvence Le dôme qui protège le radar de contrôle aérien a dû être remplacé, mis à rude épreuve par vingt ans d’intempéries. Reportage sur la crête, où se dévoile peu à peu la nouvelle sphère. Marine Dupasquier

Avec ses airs de coquille d’œuf brisé, le radôme de La Dôle sera bientôt entièrement renouvelé. JEAN-PAUL GUINNARD/VQH

Elle fait tellement partie du paysage qu’on pourrait parfois oublier son existence. La sphère blanche de La Dôle, véritable emblème de la région nyonnaise, est en train de vivre une cure de jouvence, après plus vingt ans à trôner à 1677 m d’altitude. Au total, et si les conditions météorologiques sont favorables, dix semaines seront nécessaires pour ces travaux entrepris au début du mois de juin, dont quatre dédiées au montage et au démontage des échafaudages.