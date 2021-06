Portrait de Françoise Adam – La bourse ou le marteau, c’est son art de vivre Nouvelle directrice de Christie’s Genève, la Lausannoise se passionne aussi bien pour les gens qui vendent que pour les objets qui partent aux enchères. Florence Millioud-Henriques

La Lausannoise Françoise Adam a pris la direction de la maison de vente aux enchères Christie’s Genève cette année, après une carrière menée dans le milieu bancaire ainsi que de l’édition. FLORIAN CELLA

Exception faite de toiles de maître, de bijoux précieux, de raretés horlogères ou de meubles de prestige – ce qui est déjà pas mal! – Françoise Adam ne met rien aux enchères. Et surtout pas son intérêt pour la franchise: tout est donc cash quand elle parle. De tout. Parce que ses intérêts balaient large et jusqu’à la politique communale, elle siège d’ailleurs au législatif de Paudex. Ou lorsqu’elle s’étend sur son environnement professionnel – celui de l’art qui aime battre record sur record – serti d’autant de clichés que d’ignorance. Ou encore lorsqu’elle se confie, un peu, et surtout moins classique que son tailleur de toute nouvelle directrice de Christie’s Genève ne le laisse présager.