Marchés financiers

– La Bourse suisse finit à un nouveau plus bas de l’année Le SMI, l’indice vedette de la Suisse, a évolué en dents de scie avant de terminer sur une note nettement négative vendredi.

Les poids lourds Roche et Nestlé (chacun -0,2%) ont le mieux résisté à part Adecco. (Photo d’illustration) AFP

La Bourse suisse a terminé sur une note nettement négative vendredi. Jusque dans l’après-midi, le SMI a évolué en dents de scie autour de la barre des 10’800 points. L’indice vedette a connu un léger soubresaut vers le haut lors de la publication des données sur l’emploi américain en février, avant de retomber et d’inscrire un nouveau plus bas du jour et de l’année, au-dessus duquel il est toutefois parvenu à terminer.

À New York, Wall Street reculait en matinée. Les investisseurs étaient plutôt satisfaits du rapport mensuel sur l’emploi, qui a montré des signes de ralentissement du marché du travail. Ils suivaient par contre avec inquiétude le secteur bancaire, secoué par les problèmes de la banque de la Silicon Valley SVB, qui a été fermée par les autorités.

«Les données montrent que le marché du travail demeure vigoureux et que l’économie crée toujours des emplois à un rythme élevé, mais la remontée du taux de chômage et une décélération de la hausse des salaires indiquent un possible ajustement» en cours, a commenté Rubeela Farooqi de High Frequency Economics.

Les plus gros perdants

«La réaction initiale (des opérateurs) a été de se dire que la Fed (banque centrale américaine) n’aurait peut-être pas besoin de monter son taux directeur d’un demi-point» lors de sa prochaine réunion, fin mars, a commenté Edward Moya d’Oanda.

Le SMI a terminé la séance en baisse de 1,68% à 10’765,26 points, avec un plus bas à 10’720,08 points (nouveau plus bas de l’année) et un plus haut à 10’880,77 points en ouverture.

Les plus gros perdants du jour sont les financières Partners Group (-6,2%), Credit Suisse (-4,8%) – à un plus bas historique en clôture à 2,496 francs et un nouveau plus bas historique en séance à 2,408 francs – et UBS (-4,5%). Julius Bär (-4,5%) a aussi fini dans le bas du tableau.

Les poids lourds Roche et Nestlé (chacun -0,2%) ont le mieux résisté à part Adecco. Novartis (-1,2%) n’a lui pas échappé à la tendance.

ATS

