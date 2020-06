Marchés financiers – La Bourse suisse se range parmi les lève-tôt Après des soupçons d’inclination à la grasse matinée, la corbeille helvétique prouve sa volonté de commencer à travailler tôt et plus longtemps. Philippe Rodrik

SIX Swiss Exchange préférait continuer d’ouvrir chacune de ses séances à 9 heures. KEYSTONE

Décidément, il n’y a pas que l’usine qui inspire des doutes au lever et au travail. La majorité des professionnels actifs sur les Bourses européennes se déclarent ainsi favorables à des raccourcissements du temps d’ouverture des marchés, selon un sondage publié hier par le London Stock Exchange. Seule contre tous, ou presque, SIX Swiss Exchange résiste. La corbeille helvétique prévoit ainsi de travailler plus d’ici à moins de trois semaines, tout en continuant de commencer tôt.