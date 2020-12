Marchés financiers – La Bourse suisse souhaite conserver son indépendance Le néerlandais Jos Dijsselhof, patron de la Bourse suisse, a clamé que celle-ci voulait rester indépendante et «faire partie des principales places boursières mondiales».

Le patron de Six Group Jos Dijsselhof s’est confié dans un entretien paru mardi sur le site internet du quotidien alémanique Blick. Keystone

«Nous voulons continuer à décider nous-mêmes de notre destin», a dit le directeur général, qui a pris il y a trois ans les commandes de Six. Le groupe zurichois veut «faire partie des principales places boursières mondiales», notamment afin de pouvoir participer à l’élaboration des règles du secteur, a-t-il ajouté. «Plus la taille d’une Bourse est grande et plus son avis gagne en importance».

Bonne performance financière

Revenant sur l’acquisition mi-juin de son homologue madrilène BME pour 2,56 milliards d’euros, Jos Dijsselhof a expliqué qu’une telle opération permettait d’augmenter le volume du négoce tout en réduisant les coûts d’exploitation.

La performance de Six Group n’a quant à elle pas été impactée par la pandémie du coronavirus. Sans détailler de chiffre, Jos Dijsselhof a indiqué que le groupe a réalisé une bonne année au niveau financier.

ATS/NXP