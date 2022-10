Mon épicerie, tout un monde – La boutique Luzemo souffle un vent d’Afrique sur Lausanne Tenu par des Angolais du Congo, le magasin offre des spécialités du continent noir, des produits de beauté et des vêtements pour les femmes. Et de la bonne humeur. Claude Beda

La boutique Luzemo (ici Charlotte Luzemo) est spécialisée dans les produits africains et la cosmétique. CELLA FLORIAN/VQH

De la boutique africaine Luzemo, sur la route de Genève à Lausanne, le client emporte toujours davantage que ce qu’il voulait acheter. On y trouve la chaleur et la joie de vivre des tenanciers, la famille Luzemo. «Mes clients me surnomment Maman», sourit Charlotte (61 ans), patronne de ce petit supermarché qu’elle tient avec son époux, François, et l’aide ponctuelle d’un de leur fils, Kevin.