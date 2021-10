Un été en dents de scie – La branche touristique reprend pied Rincées durant tout le mois de juillet, les stations vaudoises tirent tant bien que mal leur épingle du jeu. David Genillard

Fortunes diverses, certains hôtels ont battu des records, à l’image du Royalp, à Villars. Mais globalement, les résultats restent en dessous de ceux connus avant la pandémie. Chantal Dervey

Du soleil, de la pluie – beaucoup de pluie –, des mesures sanitaires en évolution… Et à la clé, un bilan estival semé de paradoxes, oscillant de très moyen à franchement bon pour les acteurs du tourisme. «Certains hôtels, comme le Chalet Royalp (ndlr: 5 étoiles), ont battu des records. D’autres ont eu plus de peine à travailler», décrit Sergei Aschwanden, directeur de Porte des Alpes, destination touristique regroupant Bex, Villars, Gryon et Les Diablerets.

Mardi, Suisse Tourisme publiait ses statistiques, attestant de «surprises estivales». L’organe observe un «niveau historiquement élevé de nuitées hôtelières au mois d’août. Les Suissesses et Suisses ont généré 2,57 millions de nuitées dans leur propre pays, soit une augmentation de 34,4% par rapport au même mois en 2019, dernière année «normale». Il s’agit d’un record absolu.» Autre fait marquant: les Européens font leur retour. Américains et ressortissants des pays du Golfe également.