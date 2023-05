Le coup de fourchette – La Brasserie 1893, nouvelle vitrine bistronomique de l’EHL La nouvelle enseigne de l’École hôtelière de Lausanne, qui est aussi un restaurant pédagogique, est tenue par un Meilleur ouvrier de France. La rédaction

Michel de Matteis encadre les étudiants de la Brasserie 1893. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

À l’École hôtelière de Lausanne, on connaît l’excellence du Berceau des Sens, 1er restaurant d’institut de formation à décrocher une étoile Michelin. Il y a maintenant la Brasserie 1893 (de l’année de fondation de l’EHL), une vitrine bistronomique qui fait aussi office de restaurant pédagogique. Tenue par le Meilleur ouvrier de France Michel de Matteis (passé par de grandes tables comme La Tour d’Argent parisienne lorsqu’elle avait 3 macarons), elle offre une carte tout en tradition et fraîcheur, à des prix doux. Et si le service peine parfois, les étudiants sont encadrés par une équipe attentive. Installé dans le hall pharaonique de l’école, le lieu gagnerait à être plus feutré. C’est prévu, nous dit-on.