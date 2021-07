Fléau environnemental – La Bretagne est malade des algues vertes, et se soigne mal Les mesures prises pour combattre la pollution générée par les plantes aquatiques sont insuffisantes, pointent deux rapports officiels. L’agriculture intensive est montrée du doigt. Reportage. Alain Rebetez

André Ollivro devant la plage de La Grandville, dans la baie de Saint-Brieuc : elle est interdite d’accès en raison des algues vertes; il en a fait son combat. Loïc Venance/AFP

André Ollivro connaît bien la plage de La Grandville, dans la baie de Saint-Brieuc. Enfant, dans les années 1950, il venait en vacances chez son oncle et sa tante qui avaient ouvert un hôtel-restaurant avant la guerre. «C’est là que se fêtaient les mariages de la région», se souvient-il. La plage était belle blanche, un sable fin de coques concassées, avec une mer qui se retire à plusieurs kilomètres à marée basse et qui, l’été, se réchauffe sur la grève en remontant. «C’est pour ça que l’eau est beaucoup plus chaude ici qu’en Bretagne du Sud», détaille-t-il avec une pointe de fierté.