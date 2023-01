Record de température négative – La Brévine n’est pas le coin le plus froid du pays Une température de -42,3 degrés a été relevée dans l’Oberland bernois. Le record de -41,8 degrés en 1987 de la vallée neuchâteloises serait tombé. Mais il y a bisbille sur la mesure. Nicolas Pinguely

Entre 2010 et 2020, la vallée de La Brévine a enregistré la moitié des températures les plus basses de Suisse. Lac des Taillères (NE), le 21 janvier 2023. XAVIER VOIROL

Qu’on se le dise, La Brévine ne serait plus l’endroit le plus glacial de Suisse. Le record mesuré à -41,8 degrés en 1987 aurait vécu. Une température de -42,3 degrés a été enregistrée vendredi dernier au Sägistalsee, une haute vallée située dans les Préalpes bernoises. Attention toutefois de ne pas aller trop vite en besogne, car il y a mesure et mesure.