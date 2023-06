Descente de police à Satigny – La brigade d’intervention engagée au camping du Val de l’Allondon Les forces de l’ordre ont investi le site peu avant 20 h ce dimanche et pris d’assaut une caravane de location, dans laquelle s’étaient installées depuis trois ou quatre jours des personnes de passage. Thierry Mertenat

Le Camping cantonal du Val de l’Allondon, photographié en été 2016. GEORGES CABRERA

L’adresse est bucolique, on entend le bruit de l’eau, le chant des oiseaux, on profite de regarder le soleil se coucher, assis devant sa caravane, au sortir d’un week-end aux températures estivales. Sauf que ce dimanche soir, les résidents du camping de l’Allondon ont été brutalement interrompus dans leur quiétude. Vers 19 h 45, une descente de police comme on en voit plutôt en ville. Plusieurs véhicules, entre patrouilles, fourgons et voitures banalisées. Des hommes en sortent, lourdement équipés.