Lacs de Neuchâtel et de Morat – La Brigade du lac aura bientôt un nouveau bateau La police fribourgeoise a inauguré son vaisseau d’intervention. Après le fiasco de 2017, Vaud prépare un nouvel appel d’offres. Sébastien Galliker

Construite par l’entreprise suisse Shiptec AG à Lucerne, la nouvelle vedette de la police cantonale fribourgeoise peut filer à 67 km/h. DR

«Je me réjouis de le voir naviguer sur le lac de Neuchâtel.» Directeur de la Sécurité du Canton de Fribourg, le conseiller d’État Romain Collaud était d’humeur badine, mercredi à Portalban, à l’heure d’inaugurer le nouveau bateau d’intervention de la Brigade du lac fribourgeoise. Il a ainsi lancé un clin d’œil aux policiers vaudois, privés d’un navire d’intervention depuis le fiasco de l’achat d’une nouvelle vedette vaudoise en 2017. S’ils doivent se contenter de bateaux semi-rigides et d’embarcations sur remorques, ce n’est plus pour longtemps, assure la police vaudoise, en marge de cette journée de fête.

«Nous avions besoin de place pour toutes nos missions, d’une bonne autonomie et vitesse de pointe.» Adjudant Cédric Blanc, chef de la Brigade lacustre fribourgeoise

Construit à Lucerne

Remplaçant une vedette affichant trente-cinq années de service, le bateau «est équipé d’instruments à la pointe de la technologie, assurant un maximum de sécurité tant pour le personnel que pour les usagers des lacs et cours d’eau», communique le Canton de Fribourg. Doté d’une motopompe intégrée à la coque, il peut aussi charger des objets jusqu’à 40 cm en dessous de la surface de l’eau. Construit par l’entreprise suisse Shiptec AG à Lucerne, il peut filer à 67 km/h.

Le nouveau bateau de la police cantonale est doté d’une motopompe intégrée à la coque et peut charger des objets jusqu’à 40 cm en dessous de la surface de l’eau. SÉBASTIEN GALLIKER

«Les moteurs [du bateau déficient] ont été remontés sur la vedette «Nérée», naviguant sur le lac Léman, et les radars pourront aussi être réutilisés.» Jean-Christophe Sauterel, responsable communication de la police cantonale vaudoise

La société italienne Agromare SRL avait remporté l’appel d’offres pour le bateau vaudois. Ayant à peine servi, le rafiot avait dû être mis en cale sèche en avril 2018. Truffé de malfaçons électroniques et structurelles, il a finalement été démantelé courant 2020, du côté d’Estavayer-le-Lac.

Plus de 830’000 francs

La facture finale de ce gâchis s’est élevée à quelque 830’000 francs pour l’État, même si certaines pièces ont pu être récupérées. «Les moteurs ont été remontés sur la vedette Nérée, naviguant sur le lac Léman, et les radars pourront aussi être réutilisés», détaille Jean-Christophe Sauterel, responsable communication de la police cantonale vaudoise.

«La rédaction d’un cahier des charges pour l’acquisition d’une nouvelle vedette d’intervention est en cours.» Jean-Christophe Sauterel

Alors que l’enquête pénale lancée suite à la débâcle a été classée sans suite, la Brigade du lac de Neuchâtel a poursuivi ses missions sur un zodiac semi-rigide et une vedette louée jusqu’en 2021. Depuis la fin de l’année dernière, l’équipe basée à Yverdon (six collaborateurs de mai à septembre et quatre en dehors) bénéficie d’un second hors-bord semi-rigide. Équipé d’une petite cabine et de deux moteurs de 325 CV, il peut embarquer quatorze personnes.

«La rédaction d’un cahier des charges pour l’acquisition d’une nouvelle vedette d’intervention est en cours», ajoute Jean-Christophe Sauterel. L’appel d’offres devra éviter les remous traversés par le précédent bateau camelote.

Des dizaines d’interventions Afficher plus En 2021, la police du lac fribourgeoise est intervenue à 54 reprises pour des navigateurs en difficulté. Soixante et une infractions ont été dénoncées (vitesse excessive, bateaux non conformes, etc.). De plus, la police du lac a assuré 40 services spéciaux tels que services de sécurité, présences lors de manifestations nautiques ainsi que douze patrouilles en collaboration avec les gardes-faune. Elle a aussi mené des enquêtes en lien avec des accidents nautiques, tandis que son équipe de plongée est intervenue à huit reprises pour des sauvetages, des recherches et la récupération de personnes.

