Épidémie dans le canton – La bronchiolite engorge les services pédiatriques Les hôpitaux vaudois arrivent à quasi-saturation. Les nourrissons sont atteints d’une forme particulièrement sévère de la maladie cet hiver. Fabien Lapierre

En cas de difficultés à respirer et à s’alimenter chez un nourrisson, il faut se rendre aux urgences pédiatriques. Getty Images/iStockphoto

Elle est arrivée bien plus tôt et elle frappe plus sévèrement. La bronchiolite occupe depuis octobre les services pédiatriques des hôpitaux du canton – alors qu’elle démarre d’habitude entre novembre et janvier –, et ces derniers n’ont quasi plus de lits disponibles pour placer les enfants en détresse sous assistance respiratoire ou supplémentation en oxygène.