Politique des transports – La Broye mise sur le vélo pour améliorer la mobilité Un réseau de deux-roues électriques en libre-service est mis à l’essai. Il comprend 88 véhicules installés dans quatorze communes. Sébastien Galliker

Le réseau Pick-e-Bike est déjà déployé dans la région de Morat (FR). Il arrivera dans la Broye ces prochains jours. DR

Favoriser la liaison entre les nœuds de transports publics et les villages. Tel est l’objectif du projet pilote de réseau de vélos électriques en libre-service lancé ces jours dans la région broyarde grâce à une collaboration entre la société FribikeSharing SA, plusieurs communes, la Communauté régionale de la Broye (Coreb) et les cantons de Vaud et de Fribourg. Quelque 88 vélos seront installés dans quatorze communes ces prochains jours.

«Dans une région où la desserte en transports publics s’améliore mais reste à la traîne, l’idée est d’offrir une nouvelle option pour les derniers kilomètres depuis la gare.» Lionel Conus, secrétaire régional de la Communauté régionale de la Broye

«La région avait déjà testé un réseau de vélos en libre-service, mais l’offre était plutôt touristique. Avec ce nouveau modèle, l’orientation est davantage pendulaire. Dans une région où la desserte en transports publics s’améliore mais reste à la traîne, l’idée est d’offrir une nouvelle option pour les derniers kilomètres depuis la gare», explique Lionel Conus, secrétaire régional de la Coreb. Le système sera géré par la société FribikeSharing SA, propriété des Transports publics fribourgeois (TPF) et du Groupe E et détentrice de la franchise Pick-e-Bike.

Simplicité d’utilisation

Le système se veut simple et innovant. Plus besoin de déposer son deux-roues sur une borne de recharge. La réservation et le déverrouillage des vélos se font au moyen d’une application qui indique la disponibilité et l’emplacement des petites reines. Le coût à la charge des utilisateurs est de 35 ct. la minute d’utilisation, sachant que diverses promotions sont prévues. Comme un vélo coûte 1700 francs à l’année pour son suivi et entretien, communes (500 fr. par pièce), Coreb (250 fr.) et cantons soutiennent l’opération.

Récemment fusionnées avec plusieurs villages alentour, Estavayer (25) et Lucens (14) seront les deux communes disposant du plus grand nombre de machines. Pour le reste, un secteur Basse-Broye et un secteur proche de Payerne se dessinent. L’objectif serait de pérenniser l’action sur plusieurs années pour, à terme, atteindre un réseau attractif. Un point de situation sera fait à la fin de l’été.

