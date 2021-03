Stratégie touristique à l’étude – La Broye pense son tourisme à l’échelle régionale Divers acteurs du milieu réfléchissent à l’avenir sous l’égide de la Coreb. Sébastien Galliker

Le tourisme broyard est plutôt patrimonial et proche de la nature dans les terres et très marqué au bord des lacs, comme ici à la plage d’Avenches. JEAN-PAUL GUINNARD

La Broye comptera-t-elle un jour un seul et unique office du tourisme de Moudon au Vully? S’il est encore trop tôt pour répondre à cette question, la gouvernance des différents offices sera forcément évoquée dans le cadre de l’étude sur la stratégie touristique régionale, qui vient d’être lancée sous l’égide de la Communauté régionale de la Broye (Coreb).

«Nous avons un tourisme plutôt patrimonial et proche de la nature dans les terres et des endroits très touristiques au bord des lacs. L’idée est de se poser la question de comment combiner tout cela au mieux», indique Christel Losey, directrice adjointe de la Coreb. Pour ce faire, l’étude réunit les offices du tourisme d’Estavayer-le-Lac/Payerne, de Moudon, d’Avenches, de Vully-les-Lacs et de Morat, les sociétés de développement de Cheyres-Châbles et de Delley-Portalban-Gletterens et plusieurs élus d’Exécutifs en chargés du tourisme.

Déjà ensemble

Ces différentes instances ont déjà travaillé ensemble par le passé, par exemple pour l’établissement d’une carte cyclotouristique et bientôt avec des vidéos promotionnelles. Des actions qui pourraient être reconduites avec l’idée qu’ensemble elles sont plus fortes que chacune fasse une petite démarche de son côté. «Le but du projet est surtout de faciliter la vie du touriste de passage. Dans ce but on peut déjà se demander s’il est adéquat de devoir visiter plusieurs sites internet pour suivre la rivière de Moudon à Avenches en passant par Payerne», reprend Christel Losey.

Selon le calendrier prévu, le plan d’action régional pour les quinze prochaines années doit être ficelé d’ici à la fin du semestre. Restera ensuite à travailler sa mise en œuvre. Chiffrée à 40’000 francs, l’étude est subventionnée pour moitié par le service de la promotion et l’innovation du canton de Vaud et la nouvelle politique régionale de l’État de Fribourg.