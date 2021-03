Cours d’eau – La Broye pourra traverser une forêt fribourgeoise Les travaux de renaturation d’un tronçon rectiligne de 3 km de la rivière à la hauteur de Surpierre (FR) ont débuté. Sébastien Galliker

Au terme des travaux, la Broye traversera la zone alluviale des «îles de Villeneuve». DR

Redonner à la Broye, et ses affluents, tels que les ruisseaux de Seigneux, de la Baume, de Villeneuve, de Granges ou la Trémeule, une dynamique aussi proche que possible de l’état naturel: tel est le but principal du chantier de revitalisation de la Broye, lancé en début de semaine sur un tronçon d’un peu plus de 3 km, dans la zone alluviale des «îles de Villeneuve». Mis à l’enquête au printemps 2019, le projet a reçu son permis de construire le 9 février dernier.

Dans les faits, le cours d’eau va quitter son canal historique et retrouver un peu de liberté sur son côté fribourgeois en serpentant dans la forêt voisine. Dans un premier temps, les travaux consistent à défricher les rives afin de permettre ensuite d’intervenir sur les berges. À terme, les rives seront végétalisées, notamment le côté droit vaudois, très peu arborisé actuellement.

Renaissance de l’écosystème

«Le courant de l’eau et les crues permettront au fil du temps la formation d’un lit sinueux, de berges irrégulières et de terrasses alluviales», a récemment communiqué la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions du Canton de Fribourg, qui pilote le chantier. L’écosystème caractéristique des zones alluviales reprendra ainsi progressivement place dans la zone protégée.

Prévue jusqu’à la fin de l’année, la revitalisation, la seconde de la Broye après son embouchure du côté de Salavaux, coûtera quelque 3 millions de francs. Elle est subventionnée par la Confédération, les Cantons de Vaud et Fribourg, les Communes concernées, dont Henniez et Valbroye, et une recherche de fonds menée par l’association Broye source de vie.