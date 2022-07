Aide à la jeunesse – La Broye se dote d’une plateforme pour la formation Après une expérience fructueuse de collaboration, différents acteurs du secteur créent l’association «Forma-Broye». Sébastien Galliker

Marlyse Rufener et Philippe Delbrouck pour la Fondation Cherpillod, Sylvie Descloux pour le Comptoir broyard, Philippe Chanex pour le GYB, Jean-Pierre Bangerter pour le GIB et Christel Losey pour la Coreb ont décidé de créer l’association «Forma-Broye». SÉBASTIEN GALLIKER

D’un côté, des jeunes sans solution professionnelle à la sortie de l’école ou en rupture de formation et donc en recherche d’un nouveau défi. De l’autre des entreprises broyardes qui proposent un certain nombre de places d’apprentissage ou de formation. Entre les deux, des passerelles parfois manquantes pour rapprocher les acteurs de la filière. C’est le rôle qu’entend se donner l’association «Forma-Broye – Rencontres professionnelles».

«Plusieurs événements ont été mis en place pour la promotion de la formation régionale et ont montré leur intérêt.» Sylvie Descloux, représentante du Comptoir broyard

«Dans le cadre de l’événement «Le Broyard 21 – restons connectés», plusieurs événements ont été mis en place pour la promotion de la formation régionale et ont montré leur intérêt. Les retours positifs des différents participants ont incité les institutions à la base de cette collaboration à poursuivre leurs activités», a présenté Sylvie Descloux, représentante du Comptoir broyard et directrice de la société «Let’s Grow Up», lors d’une conférence de presse, jeudi au gymnase intercantonal de la Broye (GYB) à Payerne.

Accompagnement des jeunes

La nouvelle association réunit le GYB, la Fondation Cherpillod, active dans l’éducation spécialisée et l’insertion professionnelle, la Jeune chambre internationale de la Broye, le Groupement des industriels de la Broye (GIB), le Comptoir broyard et la Coreb (Communauté régionale de la Broye), qui gérera le secrétariat. Ses buts sont de créer une plateforme d’accompagnement entre les jeunes Broyards et les acteurs du monde du travail, tout en étant à l’écoute des attentes et besoins des sociétés formatrices.

Dans un premier temps, un site internet commun sera établi. Il recensera les diverses activités que chaque partenaire organisait de son côté. Il s’agit notamment du speed dating du GYB (11 octobre 2022) pour ses élèves en 3e année d’École de commerce, mais aussi celui de la Fondation Cherpillod pour les jeunes en recherche de places d’apprentissage (novembre 2022). Même si les deux cantons de Vaud et Fribourg organisent des salons des métiers, «Forma-Broye» organisera aussi une journée de découverte des métiers (8 octobre 2022 à l’Institut équestre national d’Avenches).

«L’objectif est de réunir au moins 40 stands d’entreprises, lesquels seront animés par des jeunes.» Christel Losey, directrice ad interim de la Coreb

«L’objectif est de réunir au moins 40 stands d’entreprises, lesquels seront animés par des jeunes. Ces apprentis devront présenter leur formation à d’autres jeunes, permettant ainsi de briser le mur de la timidité», présente Christel Losey, directrice ad interim de la Coreb. La relève broyarde aura aussi l’occasion de participer à des ateliers d’accompagnement pour préparer au mieux leurs entretiens d’embauche. Quant au futur site web, il devra aussi proposer une plateforme des diverses places de formation disponibles en temps réel.

