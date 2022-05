Nouvelle plateforme internet – La Broye veut fédérer les acteurs de l’agroalimentaire Récemment mis en ligne, un site veut réunir producteurs et industriels actifs dans l’alimentation. Sébastien Galliker

Dans une région qui fait office de place forte de la production agricole, mettre les acteurs de l’agroalimentaire en réseau fait sens. JEAN-PAUL GUINNARD

Pour confectionner une prochaine pâtisserie, il vous faudrait des œufs, du lait, de la farine et de l’huile? Au lieu de filer au supermarché, peut-être que vous trouverez bientôt où acheter ces produits en direct grâce à une carte interactive mise en ligne par la Communauté régionale de la Broye (Coreb). Lancé il y a quelques jours, le portail «Mapping Agrofood Broye» recense déjà une bonne vingtaine d’acteurs de l’agroalimentaire régional. Et le site est appelé à s’enrichir à mesure des inscriptions.

«Pour mettre en place des collaborations ou lancer des projets, il faut savoir où dénicher les producteurs. Mais cette information est souvent délicate à trouver.» Christel Losey Mosimann, directrice adjointe de la Coreb

«Pour mettre en place des collaborations ou lancer des projets, il faut savoir où dénicher les producteurs. Mais cette information est souvent délicate à trouver», explique Christel Losey Mosimann, directrice adjointe de la Coreb. Dans une région qui fait office de place forte de la production agricole, mais aussi de sa transformation – un rôle encore renforcé depuis la création du site AgriCo de Saint-Aubin (FR) – mettre les acteurs de l’agroalimentaire en réseau, mieux connaître les différentes filières ou leur faire gagner en visibilité fait donc sens.

Barre de céréales

Les producteurs, artisans et entreprises agricoles réunissant diverses filières (céréales et oléagineux, légumes et pommes de terre, fruits et viticulture, produits laitiers, œufs et viandes) sont invités à s’enregistrer sur la plateforme. Il en va de même pour les transformateurs, les filières de formation, les acteurs de l’agrotourisme ou encore les foires et événements. La démarche est gratuite.

Bénéficiant du soutien du Cluster Food & Nutrition, le projet pourrait permettre à la Broye de mettre un jour en vente un produit phare régional. Par exemple une barre de céréales.

Devisé à 50’000 francs, le projet intercantonal a bénéficié de deux subventions. Vaud le soutient à hauteur de 15’000 francs, par le biais de la loi sur l’appui au développement (LADE), tandis que Fribourg a puisé 10’000 francs de son fonds pour la nouvelle politique régionale (NPR).

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.