Marché immobilier – La Broye-Vully, championne vaudoise de la croissance Le district Broye-Vully affiche la plus forte croissance démographique vaudoise des quinze dernières années. Grâce aux Fribourgeois et aux Bernois. Sébastien Galliker

Tout à l’est du district, Cudrefin symbolise le dynamisme du district Broye-Vully. Depuis 2000, la commune a plus que doublé sa population, en grande partie grâce aux Neuchâtelois et Bernois. JEAN-PAUL GUINNARD

Depuis le début du XXIe siècle, le district Broye-Vully se classe dans le trio de tête de la croissance démographique du canton de Vaud (+50%), aux côtés du Gros-de-Vaud (+51%) et de Nyon (+48%). Une progression surtout constatée sur les dix à quinze dernières années, avec un essor considérable. Sur la décennie 2012-2021, alors que la progression cantonale se situait à 1,3% par an, elle était de 2,3% dans la région broyarde, calcule statistique Vaud. Ces nouveaux habitants viennent du canton de Vaud, mais aussi de Fribourg, Neuchâtel et Berne, constate la 12e édition de BCV Immobilier.