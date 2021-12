Un mariage à l’hôtel des joueurs – La bulle du Mondial M20 de hockey était percée À la suite de la mise en quarantaine de trois équipes en Alberta, le tournoi a été annulé. Sera-t-il reprogrammé pendant l’été? Emmanuel Favre

La joie a été de courte durée pour les Tchèques et les neuf autres nations engagées à Edmonton et à Red Deer. AFP

Organisateurs du Championnat du monde M20, dont les trois coups avaient été frappés le 27 décembre à Edmonton et à Red Deer et dans lequel la Suisse était engagée, Hockey Canada et la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) ont-ils été imprudents? Ont-ils défini un cadre sanitaire raisonnable pour permettre le bon déroulement du tournoi, qui a été annulé mercredi soir alors que trois équipes (les États-Unis, la République tchèque et la Russie) se sont retrouvées en quarantaine et que quelque 50 personnes accréditées ont été testées positives au Covid-19 à un moment où la province de l’Alberta connaît une forte augmentation de cas (2775 mercredi)?