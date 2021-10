Défrichement illicite – La buvette du bisse le plus célèbre de Suisse a des ennuis L’Office fédéral de l’environnement veut la peau de la Buvette du Torrent-Neuf, à Savièse, bisse qui attire 90’000 personnes chaque année. Julien Wicky

Le refuge, situé au départ du bisse, a été agrandi sans autorisation. Les tentatives pour le régulariser après coup se heurtent à la justice. Julien Wicky

Dans l’air, il y a cet avertissement d’avant l’hiver: le courant qui fait danser les feuilles mortes est frais. Mais au soleil de cet après-midi d’automne, le long du bisse du Torrent Neuf, sur les hauts de Savièse (VS), il y a foule. Des plaques de tous les cantons suisses sont identifiables sur les parkings et sur les passerelles vertigineuses qui jalonnent le tracé, on se balade en file indienne au son des cris de ceux que le mouvement de ces ponts suspendus amuse ou effraie.

Le bisse attire la foule en ces belles journées d’automne. Ces passerelles vertigineuses en ont fait la réputation. Julien Wicky

Il faut dire que le parcours, entièrement réhabilité depuis une dizaine d’années, fait la fierté de la région: les télévisions du monde entier sont venues en vanter l’originalité et le bisse de Savièse a même eu le droit à sa page dans «The New York Times». D’après la commune, entre 80’000 et 90’000 curieux s’y pressent chaque année. À la fois point de départ et d’arrivée pour ceux qui font l’aller-retour, la Buvette des Vouasseurs fait le bonheur des marcheurs. Mais en ce beau vendredi après-midi personne ne se doute que ses jours sont peut-être comptés. En cause, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) exige sa remise en état. Une histoire rocambolesque qui fait de nouveau se télescoper la réalité locale et le droit fédéral, et qui passe plutôt mal à Savièse.