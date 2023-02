Une nouvelle table à Lausanne – La buvette du Grand Conseil vous est désormais ouverte Depuis ce mercredi, la population peut s’inviter à la table des parlementaires… quand ils ne siègent pas. Prométerre y met en valeur les produits du terroir. Vincent Maendly

La buvette du parlement restera réservée aux députés les mardis, jours de session. Elle est désormais ouverte au public les lundis, mercredis, jeudis et vendredis midi. ARC/Jean-Bernard Sieber/24 heures

Duo de malakoffs en entrée, suivi d’un saucisson vaudois de la boucherie Rochat de Cossonay avec lentilles Perline de Savigny et, en dessert, une crème brûlée à l’avoine grillée. Pour 55 francs, voilà un exemple de ce que l’on peut trouver à la carte de la Buvette du parlement vaudois, signée du chef Benoît Del Fabbro. Depuis ce mercredi, l’établissement est ouvert à toutes et tous; il n’est plus réservé aux parlementaires. Le quartier de la Cité compte donc une nouvelle table.