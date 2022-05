Spectacle à Vevey – La cabane, écrin de l’enfance Quatre interprètes réactivent leurs souvenirs d’antan dans «Septembre», belle création à voir à l’Oriental-Vevey avant Lausanne et Aigle. Critique. Natacha Rossel

Jonas Marmy, Claire Nicolas et Loredana von Allmen dans «Septembre». Martin Reeves

Septembre, c’est le retour en classe après les vacances insouciantes, l’odeur des cahiers neufs, les promesses de nouvelles aventures. «Septembre», c’est un spectacle enrobé d’une douce nostalgie, nourri des souvenirs entremêlés des quatre comédiennes et comédiens de la Cie Überrunter. Créée à huis clos pendant le confinement, cette partition à quatre voix, écrite et mise en scène par Laetitia Barras, est enfin dévoilée au public, à l’Oriental-Vevey avant la Maison de quartier de Chailly et le Théâtre Waouw à Aigle.

Alice, Jérémy, Laura et Simon dans leur cabane. Martin Reeves

Réunis dans leur refuge d’antan, dans leur grande cabane faite de bric et de broc, Alice, Jérémy, Laura et Simon réactivent les sensations d’enfants et réveillent des souvenirs partiellement enfouis. Sincère, généreux, le quartet d’interprètes (Jonas Marmy, Claire Nicolas, Loredana von Allmen et Sébastien Gautier) révèle les peurs, les rêves, les doutes qui s’arriment à nos êtres aussitôt qu’on grandit. Dans la très belle scénographie de Christian Bovet, nous voilà confidents de récits qui font écho à nos propres résurgences.

Cette cabane, c’est aussi une métaphore de l’enfant qui devient adulte. Nos expériences nous façonnent, à l’image de chaque pièce de bois, chaque objet qui pendouille au bout d’une ficelle, qui, une fois assemblés, forment un écrin magique. Le temps d’un spectacle, la salle nous sert de cabane, espace de jeu et de rêveries et de fables partagées.

Natacha Rossel est journaliste à la rubrique culturelle et couvre les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle travaille à «24heures» depuis 2012. Elle est passée par les rubriques Vaud & Régions et Web. Plus d'infos @NatachaRossel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.