Mesures sanitaires – La cacophonie règne autour du chant dans les églises Le Conseil fédéral a levé le 14 avril l'interdiction de chanter lors d'assemblées religieuses. Mais la majorité des Églises romandes ne savent toujours pas à quel saint se vouer.

L’assouplissement des mesures sanitaires sèment la confusion dans les églises. KEYSTONE/Alessandro Della Bella

Chantera ou chantera pas? Telle est l’interrogation qui tourmente actuellement une majorité des Églises romandes. En cause: le manque de précision des annonces faites par le Conseil fédéral le 14 avril dernier quant à l’assouplissement de certaines mesures sanitaires, qui n’a pas manqué de semer la confusion, tant du côté des Églises que des Cantons.

La nouvelle ordonnance ne mentionne en effet pas spécifiquement la question de la pratique du chant lors d’offices religieux. Contacté pour plus de précisions, le Département fédéral de l’intérieur nous clarifiait cependant ce point le jour même. «Pour les services religieux, le nombre maximum de personnes est de 50, comme auparavant.

L'interdiction de chanter ayant été levée, la communauté religieuse rassemblée peut à nouveau chanter pendant les offices (avec un masque)», indiquait Daniel Dauwalder, son porte-parole. Et d’ajouter cependant qu’ «aucune chorale d'église n'est autorisée à se produire, pas même une chorale professionnelle». Dans la foulée, l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) confirmait alors cette ouverture et sa présidente, Rita Famos, s’en réjouissait.

Romands en ordre dispersé

Reste que, fédéralisme oblige, depuis la fin de l’état d’urgence, les cantons sont libres d’adopter des mesures plus strictes que ce qui est édicté au niveau fédéral. Si en Suisse alémanique, à notre connaissance, tous les Cantons ont suivi la levée de cette interdiction, en Suisse romande, ils agissent non seulement en ordre dispersé, mais n’ont pas tous interprété les annonces fédérales de la même manière, comme l’a révélé notre enquête.

Vaud tergiverse

La palme de la confusion revient sans conteste au Canton de Vaud, qui tergiverse sur la question depuis mercredi dernier. En effet, une première directive a été publiée le vendredi 16 avril stipulant que le chant restait interdit lors des offices religieux. Lundi 19 avril, le document disponible sur le site du Canton était corrigé: il ne mentionne plus l’interdiction, mais ne précise pas non plus que le chant est désormais autorisé. Depuis, les différentes institutions ecclésiastiques vaudoises tentent d’obtenir des réponses – sans succès.

Mercredi 21 avril, soit une semaine après les annonces du Conseil fédéral, l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV) nous confirme toujours attendre des éclaircissements de la part l’état-major de gestion de crise du canton de Vaud, «les réponses obtenues étant partiellement contradictoires entre le fédéral et le cantonal», précise Carole Delamuraz, responsable de la communication. «La communication avec les instances cantonales n’est pas aisée et nous n’avons pas encore de réponses», confirme également Laure-Christine Grandjean, responsable de la communication du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

Réponses pas satisfaisantes

Du côté de la Fédération romande d’Églises évangéliques (FREE), les réponses n’ont pas été plus satisfaisantes. Pour l’heure, le canton de Vaud renvoie la balle à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). «Le délégué aux Affaires religieuses du Canton de Vaud a répondu à notre demande en déclarant ne pas pouvoir "répondre à la question de savoir s'il est désormais possible de chanter avec un masque. Il faut pour ce faire que les personnes concernées s'adressent directement à l'OFSP"», relate Philippe Thueler, son secrétaire général.

Cafouillage de communication

Et c’est bien là le problème, analyse Christian Kuhn, directeur du Réseau évangélique suisse (RES). «Les décisions quant au chant lors des offices religieux n’ont pas été exprimées explicitement par l’OFSP sur ses canaux. Ces précisions se sont faits lors d’échanges privés. Cela donne l’impression que les Églises en savent davantage que les Cantons avec lesquels elles doivent interagir.» Et d’asséner un peu ironiquement: «C’était plus facile lorsque l’on était en état de crise avec la Confédération qui avait tout en mains. On est ici face à un véritable défi de communication.»

«Si l'on peut comprendre que cette question semble secondaire aux autorités, une concertation cantonale romande nous serait très utile.» Philippe Thueler, secrétaire général de l’OFSP

Ce cafouillage n’est pas sans effets sur les communautés religieuses, qui ne savent dès lors plus à quel saint se vouer. «Au-delà du défi juridique à relever pour y voir clair, une telle confusion laisse le sentiment de décisions finalement arbitraires. Cela nourrit par ailleurs les tensions entre les plus prudents et ceux qui veulent revenir "à la normale", chacun trouvant une pratique cantonale pour justifier son point de vue», confie alors Philippe Thueler. Et d’ajouter: «Si l'on peut comprendre que cette question semble secondaire aux autorités, une concertation cantonale romande nous serait très utile.»

Mais d’ici là? Chantera ou chantera pas dans le canton de Vaud? Dans l’attente de précision, l’EERV et la FREE ont décidé d’en rester aux dispositions fédérales, donc à la levée de l’interdiction. Contacté à plusieurs reprises pour les besoins de cette enquête, le délégué aux Affaires religieuses du canton de Vaud reste injoignable.

