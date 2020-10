Donald Trump préfère les "méchants"

À coups de tweets ou de sorties tonitruantes, le président Donald Trump a cassé les codes des relations internationales. Il a affiché un goût pour la provocation et une tendance déconcertante à mettre en scène son amitié avec les adversaires des Etats-Unis et sa rivalité avec leurs alliés.

«Plus ils sont durs et méchants, mieux on s’entend [...] Les plus faciles sont peut-être ceux [...] avec lesquels je m’entends le moins bien», confie-t-il au journaliste Bob Woodward pour son livre «Rage», sorti à la mi-septembre, après avoir fait l’éloge du président turc Recep Tayyip Erdogan, même si «tout le monde dit: "Quel type horrible'".