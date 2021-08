Une «épicerie de village» connectée – La campagne pousse à la Croix-d’Ouchy Un magasin éphémère dessiné par l’ECAL propose en plein Lausanne et de 6 h à 22 h des produits locaux issus de l’assortiment de Terre vaudoise. Thérèse Courvoisier

Les élèves de l’ECAL ont imaginé une structure en forme de carton ouvert sur les richesses produites par les artisans et paysans régionaux. Jean-Paul Guinnard

Que ce soit lors de son jogging à l’aube ou pour répondre à cette irrépressible envie de sucré en milieu de soirée, le Lausannois peut désormais s’arrêter pour faire des emplettes saines, locales et variées quasi sur son pas-de-porte, et ce tous les jours de 6 h à 22 h. En effet, pour son 100e anniversaire, après avoir fait pousser des cultures le long de la coulée verte, Prométerre continue son rapprochement campagne-ville dans la capitale vaudoise en implantant une épicerie connectée et éphémère (pour au moins trois mois) devant l’église de la Croix d’Ouchy.

On accède à l’épicerie au moyen d’une appli sur son smartphone ou à l’aide d’un badge électronique. Guillaume Sanchez/DR

Et pour pousser le rapprochement jusqu’au bout, l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre a chargé l’ECAL d’emballer ses précieux produits. C’est donc un carton ouvert de 30 m² et couvert d’autocollants stylisés désignant son contenu qui a été déposé près de ce carrefour de grand passage. Pour la plus grande curiosité des riverains, qui pourront en découvrir son contenu dès ce vendredi 27 août à 6 h.

Sésame, tu t’ouvres comment?

Cette épicerie est un self, comme il en existe parfois déjà en campagne, ou dévolu à vendre la production d’une seule enseigne. Comme il n’y a personne sur place – hormis ces prochains jours d’ouverture, puis deux fois par jour pour réapprovisionner les stocks –, il faut se débrouiller seul. On y entre grâce à une application sur son smartphone, mais ensuite on peut le remettre dans sa poche. Les courses se font à l’ancienne, en regardant la marchandise et non pas son écran. Une fois le panier rempli, on scanne les produits et on les paie à une caisse self-service au moyen d’une carte.

Luc Thomas, directeur de Prométerre, Denis Burdet, responsable du projet et Alexis Georgacopoulos, directeur de l’ECAL. Jean-Paul Guinnard

«En réfléchissant à notre concept d’épicerie connectée en ville, nous avons pensé à tous les clients potentiels, dont les seniors, les enfants et aussi les réfractaires au smartphone, explique Denis Burdet, responsable du projet. Ceux-ci peuvent se procurer un badge d’accès (ndlr: au prix de 15 francs) qui permet d’ouvrir la porte, mais qui sert aussi de moyen de paiement s’il a été chargé au préalable.» Idéal donc pour les élèves des proches établissements scolaires de l’Élysée pour s’acheter un sandwich, une salade et une boisson pour la pause de midi.

À l’intérieur, un vaste choix. Il y a tout, du petit-déjeuner à la place qu’on s’offre après le repas devant la télé. Jean-Paul Guinnard

À l’intérieur, le choix est vaste et va du très frais comme le pain, les viennoiseries du jour ou des propositions du service traiteur des paysannes vaudoises aux produits secs comme la farine. En face de l’entrée, cette offre de snacking, justement, avec derrière ce présentoir des cageots de fruits et légumes frais. Contre le mur, des étagères très bien achalandées proposent friandises et huiles locales. Le fond est occupé de vastes frigos contenant aussi bien de la viande et des produits laitiers que des frites prédécoupées, des mélanges à fondue, des lasagnes ou des pizzas, ainsi qu’un choix de glaces pour les gourmands.

On se croirait au marché avec les cageots de fruits et légumes. Jean-Paul Guinnard

Évidemment, pas la moindre trace d’alcool dans l’épicerie éphémère. Cependant, désireuse de continuer à soutenir les vignerons locaux, Prométerre propose un QR code pour commander du vin livré directement à la maison. Une opération également possible pour se procurer d’autres produits en plus grande quantité, par le biais du shop en ligne de Terre vaudoise.

«Nous aimerions proposer notre savoir-faire et nos ressources à quiconque désire mettre en avant la production paysanne sous forme de franchise.» Denis Burdet

Petit écrin technologique (la sécurité est assurée par des caméras vidéo et un numéro d’urgence si quelqu’un devait se retrouver prisonnier) et design abritant le meilleur du savoir-faire paysan et artisanal du coin, l’épicerie est, dans l’idéal, appelée à faire des petits.

«À Lausanne, nous espérons que l’épicerie trouvera son public, car nous avons tout fait pour l’adapter aux habitudes de consommation citadines, reprend Denis Burdet. Ensuite, nous aimerions proposer notre savoir-faire et nos ressources à quiconque désire mettre en avant la production paysanne sous forme de franchise. Le plus difficile sera, à mon sens, de trouver le bon emplacement.»

Adaptations locales

Moyennent le paiement d’un ticket d’entrée et celui d’un pourcentage des recettes à Prométerre, le franchisé pourra exploiter son épicerie calquée sur le modèle de sa grande sœur lausannoise, avec quelques adaptations locales possibles au niveau de l’assortiment et, peut-être, des heures d’ouverture. «C’est la Ville qui nous limite à une exploitation de 6 h à 22 h, précise le responsable commercial de Terre vaudoise. Mais ces directives peuvent varier de commune en commune. Nous souhaiterions évidemment que ces épiceries soient accessibles sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.»

L’application sur smartphone ne sert qu’à ouvrir la porte principale. Le paiement se fait en self, comme dans la plupart des supermarchés. On peut payer par carte ou avec le badge électronique que l’on charge au préalable. Guillaume Sanchez/DR

