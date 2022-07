Changement climatique – La canicule nous donne un avant-goût du climat en Suisse en 2050 Le réchauffement climatique nous fait déjà souffrir. Ses effets seront bien plus importants au milieu du siècle. Voici ce qui nous attend. Julien Culet

Vue aérienne du lac des Brenets asséché ce samedi 16 juillet, les Brenets. VALENTIN FLAURAUD/VFLPIX.COM

Alors que nous vivons une année particulièrement chaude, les experts préviennent que le changement climatique est inexorable et toujours plus rapide. Avec ou sans mesures de protection de la planète, la Suisse sera transformée à moyenne échéance. Notre pays connaîtra un climat tout à fait différent avec des implications très concrètes dès le milieu du siècle, dans moins d’une trentaine d’années. Le changement est en avance sur le calendrier imaginé initialement. Tour d’horizon des changements que nous vivrons entre aujourd’hui et 2050 et des adaptations qu’il faudra mettre en place pour garder un territoire vivable.