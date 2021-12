Portrait de Véronique Valdès – La cantatrice croit avoir chanté avant de parler Passée par la Fenice de Venise, la mezzo-soprano grandsonnoise se réjouit de retrouver la scène après l’arrêt brutal dû à la pandémie. Elle chante samedi à Genève. Frédéric Ravussin

La mezzo-sporano grandsonnoise Véronique Valdès. Florian Cella/24 heures

Si Véronique Valdès chante à un niveau professionnel, elle le doit un peu à Brigitte Balleys, beaucoup à Hector Berlioz. À moins que ce ne soit l’inverse.

C’est en tout cas parce que la mezzo-soprano valaisanne l’a emmenée assister à une représentation des «Troyens» au Grand Théâtre de Genève que la jeune Grandsonnoise a compris qu’elle préférait l’art lyrique à la comédie. «L’œuvre durait quatre heures et demie et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Cette nuit-là, en rentrant, j’ai su que j’avais trouvé ma voie», se remémore-t-elle des années plus tard.