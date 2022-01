Une médaille arrive à Morges – La Capitainerie a tapé dans l’œil des gardiens du patrimoine Le bâtiment moderne et fonctionnel qui assure la gestion des trois ports morgiens a reçu le prix du mérite de l’Association pour la sauvegarde de Morges. Raphaël Cand

La Capitainerie de Morges avec ses formes épurées et élégantes a rallié tous les suffrages lors de la remise du Prix du Mérite de l’Association pour la sauvegarde de Morges. www.mgv.photography

On connaît notamment l’Association pour la Sauvegarde de Morges pour sa vigilance lors des mises à l’enquête, son agacement lorsque fleurit une enseigne un peu trop moderne et son œil aiguisé sur l’évolution de la ville.

Mais l’ASM décerne aussi tous les deux ans son «Prix du Mérite architectural», où s’expriment davantage l’audace et l’ouverture de ses membres. Ainsi en témoigne l’édition 2021 qui a vu la nouvelle Capitainerie, située au port du Petit-Bois, qui a rallié la majorité des suffrages. Et il faut bien dire que le choix de l’ASM ne souffre aucune discussion tant ce bâtiment brille par son élégance et sa beauté. «Le vote s’est fait par électronique sécurisée et retour postal. Il a remporté un franc succès et l’objet retenu s’est franchement distancé des autres nominés», indique le président de l’association Jean-Pierre Morisetti.

«La Capitainerie s’est franchement distancée des autres nominés.» Jean-Pierre Morisetti, président de l’ASM

Inaugurée en juin 2019, la Capitainerie assure l’administration et la gestion des trois ports morgiens, à savoir ceux du Bief, du Château et du Petit-Bois. La production de chaleur est assurée par une pompe à chaleur air-eau assistée par la production électrique des panneaux photovoltaïques installés en toiture.

Sobre et fonctionnel

À l’intérieur, l’aménagement se veut sobre, efficace et fonctionnel. Les grandes fenêtres et parois vitrées apportent beaucoup de luminosité aux différentes pièces. À l’extérieur, les deux façades principales sont revêtues d’un bardage en mélèze. Par souci d’intégration, les deux façades secondaires sont végétalisées avec de la vigne vierge, du lierre, des hortensias grimpants, qui offrent de belles variations ornementales saisonnières.

Au total, 19 objets étaient en lice pour ce prix. Sujet à de nombreuses critiques, le quartier d’habitations et d’activités «Morges Gare-Sud» arrive en deuxième position, suivi à égalité par un bâtiment du quartier Églantine – lui aussi très controversé – et un projet de transformation et rénovation intérieure à la rue Louis-de-Savoie 42.

