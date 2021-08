Tradition à Denens – La capitale des épouvantails n’a pas peur de célébrer sa fête Après l’annulation de la manifestation l’an dernier, le village vaudois a organisé un événement revisité en un temps record pour désigner le plus beau spécimen au bout de deux semaines. Maxime Schwarb

Les organisateurs Sonia Monaci et Stéphane Wilhem, président, ont disposé plus de 60 épouvantails dans les rues de leur village de Denens, capitale mondiale de la spécialité! FLORIAN CELLA

Organiser un événement à la va-vite et avec le sens de l’improvisation et de la souplesse, voilà ce que la pandémie a sans doute appris à de nombreux présidents d’associations et sociétés locales. À Denens, un village situé au-dessus de Morges, cela n’a pas fait exception. En effet, les organisateurs du traditionnel concours de l’épouvantail étaient parés à toutes les éventualités et ont de quoi se réjouir de lancer leur fête ce samedi et jusqu’au 22 août.

Du fait de la pandémie, la sixième édition a en effet été bien compliquée à mettre en place, avec un jet de l’éponge bien compréhensible en 2020. «Tout était au point, nous avions trouvé les sponsors, et il a fallu tout arrêter d’un coup», raconte Stéphane Wilhem, président du comité d’organisation.

«Cette manifestation a été inventée pour mettre à l’honneur les vignerons d’ici.» Stéphane Wilhem, président du comité d’organisation

Rebelote cette année, avec son lot d’incertitudes, mais une volonté de profiter de la moindre fenêtre d’opportunité. À la dernière minute, les habitants ont en effet décidé de mettre sur pied leur fête, revisitée toutefois. «Nous étions prêts à repousser la manifestation une année de plus, mais lorsque nous avons appris au début du mois de mai que certains événements seraient possibles, nous avons lancé le traditionnel concours du plus bel épouvantail, qui est une institution ici. Mais tout organiser en si peu de temps a été très sport», ajoute Sonia Monaci, responsable communication de la manifestation.

Terroir à l’honneur

Cette fin de semaine, plus de 60 épouvantails ont été placés dans les rues de Denens, dans le but de créer un parcours pour le public. Une nouveauté, puisque lors des précédentes cuvées, les hommes de paille étaient exposés aux alentours du château et dans les vignes. «Cette décision nous a incités à rendre le circuit gratuit», justifie le président. Sans ses traditionnels concerts, l’édition 2021 sera davantage axée sur le concours, réparti en trois catégories: les écoles, le jury et un prix décerné par le public. L’humoriste Yann Lambiel animera d’ailleurs la soirée de clôture.

Les visiteurs pourront aussi profiter des produits de la région, comme toujours mis en avant dans le cadre de cette fête. «À la base, cette manifestation a été inventée pour mettre à l’honneur les vignerons d’ici», explique Stéphane Wilhem, installé dans la tente où les visiteurs pourront se restaurer devant la grande salle du village.

