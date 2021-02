Océan Pacifique – La capitale du Vanuatu touchée par un puissant séisme Un séisme de magnitude 6,2 a secoué mardi la capitale de l’archipel du Vanuatu, Port-Vila. Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée.

Le tremblement de terre a été suivi par deux répliques de magnitudes 5,5 et 5,7, sans qu’aucun dégât ou blessé n’ait été signalé. (Image d’illustration) AFP

Un puissant séisme de magnitude 6,2 a secoué mardi Port-Vila, la capitale de l’archipel du Vanuatu dans l’océan Pacifique, selon l’Institut de géophysique américain (USGS). «Wow, je n’en avais senti aucun comme ça depuis des années. J’ai encore le cœur au bord des lèvres», a tweeté le journaliste local Dan MacGarry, décrivant une très forte secousse horizontale.

Selon l’USGS, le séisme s’est produit à faible profondeur (10 km) à 90 km à l’ouest de Port-Vila. Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée. Le tremblement de terre a été suivi par deux répliques de magnitudes 5,5 et 5,7, sans qu’aucun dégât ou blessé n’ait été signalé.

La semaine dernière, un séisme bien plus puissant de magnitude 7,7 avait frappé la région, provoquant une alerte au tsunami mais la vague n’avait pas dépassé les 30 cm. Le séisme, dont l’épicentre a été localisé à environ 430 kilomètres du Vanuatu, avait amené la Nouvelle-Zélande et l’Australie à déclencher l’alerte. La région englobant le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie voisine fait partie de la Ceinture de feu du Pacifique, l’une des zones d’activité sismique les plus intenses de la planète.

