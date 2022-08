Une page se tourne – La carrière de Goran Bezina en six photos À 42 ans, l’ex-capitaine de Ge/Servette a décidé de raccrocher pour se consacrer à d’autres projets. L’occasion de se plonger dans ses souvenirs de hockeyeur. Christian Maillard - Genève

Goran Bezina a pris le temps de commenter les photos retraçant sa belle carrière. BASTIEN GALLAY/LPS

Il savait que, tôt ou tard, «ce serait le moment», que ce jour viendrait. À 42 ans, Goran Bezina a décidé, sans regret, de raccrocher ses patins et ses gants, pour réaliser d’autres projets. «Je voyais aussi que, physiquement, c’était de plus en plus difficile, que j’allais beaucoup moins vite. Il fallait que je laisse la place aux jeunes.» L’ex-défenseur de Ge/Servette aura passé seize ans de sa vie aux Vernets, avant de finir sa carrière à Sierre. Le Valaisan est revenu en notre compagnie sur son long parcours, avec six photos.