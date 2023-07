Avant Yverdon – Young Boys – La carrière de Kevin Martin est un perpétuel recommencement Comme chaque année, ou presque, le gardien d’Yverdon sait que cette place de titulaire qu’il aura à nouveau, dimanche contre YB (16 h 30), est loin de lui être garantie. André Boschetti

Pour conserver sa place, Kevin Martin devra une fois encore vaincre une rude concurrence. Celle du Canadien Sebastian Breza, cette année. KEYSTONE

On efface et on recommence. Logiquement battu par meilleur que lui dimanche dernier à Zurich pour son retour en Super League, Yverdon Sport aborde son baptême du feu «à domicile» à la Maladière de Neuchâtel, et à huis clos, face à YB avec une envie identique d’arracher ses premiers points. Mais aussi avec les mêmes nombreux doutes et ces quelques certitudes qui ont heureusement trouvé confirmation au Letzigrund.